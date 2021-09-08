Названо вероятное место гибели главы МЧС Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссёр Александр Мельник, вероятно, погибли на озере Лама в северо-западной части заповедного плато Путорана. Об этом сообщило издание «Тайга.инфо», ссылаясь на источник.

Лама расположена в 120 км от Норильска, это одно из самых глубоких озёр в России. Путоранский заповедник признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина с 2006 по 2015 год. До этого он служил в КГБ и ФСБ. Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года. В декабре 2020-го ему было присвоено персональное воинское звание генерал армии.

Министр приехал на учения МЧС по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций и совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Мельник прибыл в Норильск, чтобы выбрать места съёмок нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути.

Когда министр стоял на выступе вместе с режиссёром, выбиравшим точку съёмки, Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Зиничев бросился за ним, чтобы его спасти, но разбился о камень. Оба были госпитализированы на вертолёте, однако умерли, не долетев до больницы.

Ранее в Сети появились последние кадры с Зиничевым. Видео было снято меньше суток назад на учениях в Красноярском крае.