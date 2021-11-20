Стало известно состояние пострадавших в аварии с блогером Саидом Губденским

Два человека пострадали в аварии с блогером Саидом Губденским. Мужчины 36 и 32 лет были осмотрены врачами на месте и отказались от госпитализации. У одного из них зафиксировано сотрясение мозга, другой получил множественные поверхностные травмы и ушибы, сообщает Telegram-канал «112». В то же время, в пресс-службе столичной прокуратуры заявили, что погибший блогер ранее лишался прав.

Пострадавшими в аварии с блогером оказались Владимир Ш. и Алексей М.

28-летний мужчина, управлявший «БМВ», ранее неоднократно привлекался к административной отвественности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в своей социальной сети, Губденский публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает правила, в том числе накануне, по данным прокуратуры, он двигался по полосе для маршрутных ТС, без номеров.

А в 2020 году его на семь месяцев лишали водительских прав.

В ведомстве отметили, что проведут «проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения».

По свидетельствам очевидцев, блогер «играл в шашечки» на своём BMW M4 на Кутузовском проспекте, и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль. От полученных травм Саид скончался. Вместе с ним погиб и находящийся в его автомобиле президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.