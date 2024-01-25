Стало известно, ремонтировалась ли рухнувшая насосная станция в Новотроицке Коммунальщики: рухнувшая насосная станция Новотроицка исправно работала

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Все оборудование, в том числе на рухнувшей насосной станции, исправно работало и обслуживалось, рассказали NEWS.ru в диспетчерской аварийной службе «Управления коммунального хозяйства» Новотроицка. В организации отметили, что о причинах ЧП им пока неизвестно.

Мы сейчас не можем сказать больше, чем есть в интернете, мы не владеем глобальной информацией, честно. Нас еще не оповещали, нет. Да, конечно, [станцию регулярно обслуживали]. За всем оборудованием следят, чтобы все было в работе. Больше ничего не могу сказать, — подытожили коммунальщики.

К обрушению здания канализационной насосной станции в Новотроицке Оренбургской области мог привести взрыв газового баллона, ранее сообщило ТАСС со ссылкой на правительство региона. По другой версии, к ЧП привели ремонтные работы, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксирован сильный взрыв в здании. Как отмечается, площадь обрушения достигла 200 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия три человека пострадали. Под завалами здания могут находиться семь человек. По данным Telegram-канал SHOT, один человек погиб. На место прибыли спасатели. Причины произошедшего и личности пострадавших устанавливаются.

В ночь на 25 декабря Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на местных жителей сообщил о крупном пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Туапсе. По словам очевидцев, которые приводит канал, перед возгоранием в городе были слышны звуки взрывов.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что пожар на территории завода полностью ликвидирован. К тушению пламени были привлечены 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.