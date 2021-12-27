Стало известно о прошлом подозреваемого в убийстве семьи в Канске

Николай Куропаткин, подозреваемый в убийстве жены и двоих детей в Канске, пережил самоубийство отца, рассказала его соседка «МК в Красноярске». По словам женщины, его родитель был ужасным человеком, он избивал Николая и его мать. Соседка отметила, что ранее в семье Куропаткина начались ссоры. Супруга пять раз уезжала от него, но потом возвращалась.

Отец его был ужасным человеком. Бил его и мать. Сидел. И в итоге покончил с собой у них в квартире. Родители мои говорят, что мёртвого отца обнаружил Коля. Мама его умерла от рака, — сообщила собеседница.

Она добавила, что после периода внешне счастливой жизни в семье Куропаткиных начались ссоры. Жена Николая Светлана уезжала от него минимум пять раз, но возвращалась. В дом на улице Эйдемана, где семью нашли убитой, она уехала после последней ссоры.

Коля был верующим человеком. Всегда всем помогал. Я 23 года прожила в одном подъезде с ним. Никто никогда не слышал, чтобы он повышал голос, даже когда дети не слушались, — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что в квартире дома на улице Эйдемана обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина покончил с собой. В Следственном комитете заявили, что отрабатываются другие версии случившегося, например, убийцей мог быть посторонний.

После происшествия в Канске было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, а также малолетнего.

Ранее знакомая семьи Куропаткиных рассказала, что муж избивал жену и сына. При этом другая знакомая семьи сообщила, что убитая Куропаткина никогда не жаловалась на супруга.