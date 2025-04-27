Раскрыты мотивы убийства девяти человек тверским стрелком Убийца девяти человек под Тверью совершил преступление из-за обиды

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Егоров

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек под Тверью Сергей Егоров хотел лишь напугать своих знакомых охотничьим ружьем из-за обиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. По словам преступника, стрельба произошла после вспыхнувшей драки.

Согласно информации в материалах дела, после ссоры Егоров обиделся на своих будущих жертв и, взяв ружье «Сайга», вернулся, чтобы их напугать. Когда началась драка, он начал стрелять по ним с близкого расстояния «без какой-либо цели».

Трагедия произошла в июне 2017 года в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Тверской области. После застолья между Егоровым и участниками праздника возник конфликт: мужчину обвинили во лжи о его службе в ВДВ. Позднее он вернулся с ружьем и застрелил восемь человек, еще одну жертву нашли в багажнике автомобиля. Девушка, которой удалось спастись, вызвала полицию. Егоров на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения и не предпринимал попыток скрыться.

Ранее Егоров рассказал, что не собирался никого убивать. Он взял карабин, чтобы добиться извинений, а в ответ его попытались избить. По словам осужденного, выстрелы произошли непроизвольно из-за испуга.