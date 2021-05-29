Раскрыты подробности ЧП с выстрелившим в голову нарушителя полицейским

https://static.news.ru/photo/8bbe3a22-c123-11eb-be9f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первоначальной причиной остановки автомобиля под Новосибирском, которая закончилась стрельбой, стала тонировка стёкол. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на донесение начальнику ГУ МВД Новосибирской области.

В документе говорится, что инспектор ДПС, остановивший автомобиль Toyota и случайно выстреливший в голову 19-летнему пассажиру, неоднократно предупреждал нарушителя о возможности применения табельного оружия.

Старший лейтенант полиции обнажил своё табельное оружие и привёл его в боевую готовность, при этом неоднократно предупредив о возможности его применения, после чего при применении физической силы, а именно загиба руки за спину, произошёл непроизвольный выстрел в область головы, — уточняется в донесении.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Правоохранители пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление. В ходе потасовки инспектор произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее Следственный комитет опроверг смерть мужчины, случайно раненного сотрудником ДПС во время задержания в Новосибирской области.