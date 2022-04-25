Стало известно о возгорании ещё одного хранилища нефтепродуктов в Брянске
В Брянске загорелось второе за день хранилище нефтепродуктов
Сергей Князев
Сергей Князев
08:42, 25 апреля 2022
Фото: 32foto/vk.com
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Стало известно о возгорании ещё одного хранилища с нефтепродуктами в Брянске после инцидента на базе в Фокинском районе. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. О пострадавших не сообщается.
Огонь охватил резервуар объёмом 10 тысяч кубометров, — сказал источник.
Ранее стало известно о возгорании на территории нефтебазы, которая находится на Московском проспекте Фокинского района. Пожар произошёл в ночь на 25 апреля, На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания, ему присвоен повышенный ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, эвакуировать население не планируют. Также уточняется, что угрозы жилым домам из-за пожара на нефтебазе в Брянске нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена.
Ранее стало известно, что в Кинешме Ивановской области загорелся цех по производству растворимой краски на территории Дмитриевского химического завода. В результате возгорания пострадал один человек, ещё 143 были эвакуированы. Причина пожара осталась неизвестной.