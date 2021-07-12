Стало известно о тяжёлом состоянии отравившейся арбузом москвички

Москвичка, которую госпитализировали после употребления арбуза, находится в тяжёлом состоянии в инфекционной больнице. Прогнозов по её состоянию врачи пока не дают, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что женщине проводят интенсивную терапию. Первые результаты исследования показали, что в её организме присутствует кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения.

Москвичка приходилась матерью 15-летней девочке, которая вместе со своей бабушкой умерла после отравления арбузом. Семья купила его в «Магните». Муж москвички и отец умершей девушки от арбуза отказался. На следующий день после трапезы у матери, бабушки и внучки началась обильная рвота.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для жителей дома №16 по улице Совхозной, а также для покупателей магазина «Магнит», размещённого по этому же адресу, в котором был куплен арбуз. Обращения москвичей рассмотрят и учтут при проведении расследования.