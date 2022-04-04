Все пассажиры перевернувшегося на Волге судна спасены

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Все пассажиры судна на воздушной подушке, перевернувшегося на Волге в Самарской области, спасены и доставлены на берег. Как сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Спасатели вывезли на сушу 12 человек, — говорится в сообщении.

Судно на воздушной подушке с людьми перевернулось на Волге в Самаре 4 апреля. После ЧП неизвестна была судьба четырёх из 11 пассажиров. Транспортное средство принадлежит Самарскому речному пароходству. Оно шло по маршруту село Рождествено — Самара.

На место происшествия выехал Куйбышевский транспортный прокурор. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента и соблюдение требований безопасности и примет меры прокурорского реагирования в случае необходимости.