Стало известно о состоянии устроившего стрельбу в Пермском университете

Устроивший стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Он подключён к аппарату жизнеобеспечения, но время от времени приходит в сознание. По данным 59.RU, медики пока не разрешают проводить его допрос.

Стрелок лежит на одном этаже с пострадавшими при стрельбе в ПГНИУ. За всеми пациентами следят по меньшей мере 10 сотрудников полиции.

У него трубки в горле, он не может говорить. Первое, что он попросил, — показал жестами, что хочет пить... За ним постоянное наблюдение, в том числе во избежание суицида. Сейчас его состояние очень слабое, но в сознание он время от времени приходит, — рассказал источник.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.

Семь раненых, находящихся в тяжёлом состоянии, отправлены в Москву. По факту происшествия возбуждено дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ. Родные жертв получат по 1 млн рублей, пострадавшие, в зависимости от тяжести травм, по 400 и 200 тысяч рублей. Кроме того, материальную помощь семьям погибших и пострадавшим окажут местные власти.