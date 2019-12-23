https://static.news.ru/photo/9fa3cd4c-264f-11ea-91e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётчика, который катапультировался с российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае, обследовали врачи Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщил источник в одной из медицинских военных структур.

Пилота доставили в больницу и провели полное обследование. Оказалось, что на его теле медики не обнаружили даже ушибов. Врачи признали состояние пилота отличным, сказал собеседник ТАСС.

Он жаловался на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился, — добавил источник.

Мужчине осталось пройти обследование у невролога и после этого он сможет отправиться домой.

Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.

Истребитель управлялся гражданским лётчиком. Самолёт, по словам знакомого с ситуацией инсайдера, не принадлежал Министерству обороны, а испытания проводил завод, привлёкший для этого гражданского пилота. Военным Су-57 планировалось сдать до конца 2019 года.

Ранее специалистам удалось обнаружить чёрные ящики на месте крушения истребителя, писал NEWS.ru.