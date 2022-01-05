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Стало известно о состоянии избитой в Мексике россиянки

Консул РФ в Мексике: здоровье избитой российской туристки вне опасности
03:53, 06 января 2022
Стало известно о состоянии избитой в Мексике россиянки Фото: x99/ZUMAPRESS.com
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Факт нападения на российскую туристку в Мексике подтвердили российские дипломаты. По их словам, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Об этом сообщили РИА Новости.

Связь с российской гражданкой установили. В помощи не нуждается, угрозы жизни и здоровью нет, — рассказалагентству старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

Инцидент произошёл 3 января на юго-востоке Мексики. Как сообщили в прокуратуре штата Чиапас, там начали расследование нападения на российскую туристку, на которую напали местные протестующие. Они потребовали от женщины оплату проезда по перекрытой дорога. Россиянка отказалась платить, после этого её избили.

В прокуратуре осудили нападение и начали процесс привлечения к ответственности людей, причастных к избиению.

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