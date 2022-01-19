18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Каменской»

Врачи диагностировали у госпитализированной Веры Воронковой ожоги 31% тела
10:56, 19 января 2022
Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Каменской» Вера Воронкова Фото: kino-teatr.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Врачи диагностировали у пострадавшей во время пожара актрисы Веры Воронковой ожоги 31% тела. На текущий день артистка находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник, пишет «112». Особенно сильно пострадали голова, лицо, шея и спина.

Тем не менее 56-летней знаменитости удалось выжить. Пока врачи борются за стабилизацию её состояния. Другие подробности не приводятся.

Пожар в квартире Воронковой произошёл примерно в полночь. По предварительным данным, у артистки загорелась ёлка, находящаяся в гостиной. В этот момент в квартире находилась сама актриса и её 14-летняя дочь, им удалось самостоятельно выбраться из горящей квартиры, после чего их госпитализировали.

Предполагается, что на ёлочной гирлянде произошло короткое замыкание. У самой актрисы был диагностирован ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом. Квартиру опечатали.

Ранее в Москве на Сущёвском Валу загорелись торговые помещения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь распространялся по второму этажу здания, у которого уже обрушилась крыша.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео