Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Каменской»

Врачи диагностировали у пострадавшей во время пожара актрисы Веры Воронковой ожоги 31% тела. На текущий день артистка находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник, пишет «112». Особенно сильно пострадали голова, лицо, шея и спина.

Тем не менее 56-летней знаменитости удалось выжить. Пока врачи борются за стабилизацию её состояния. Другие подробности не приводятся.

Пожар в квартире Воронковой произошёл примерно в полночь. По предварительным данным, у артистки загорелась ёлка, находящаяся в гостиной. В этот момент в квартире находилась сама актриса и её 14-летняя дочь, им удалось самостоятельно выбраться из горящей квартиры, после чего их госпитализировали.

Предполагается, что на ёлочной гирлянде произошло короткое замыкание. У самой актрисы был диагностирован ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом. Квартиру опечатали.

Ранее в Москве на Сущёвском Валу загорелись торговые помещения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь распространялся по второму этажу здания, у которого уже обрушилась крыша.