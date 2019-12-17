https://static.news.ru/photo/c6df758c-20c3-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появились новые подробности о состоянии детей, которые проживали в доме со схроном оружия в Ленинградской области. Всего в семье воспитывались шестеро несовершеннолетних — четыре мальчика и две девочки, одна из которых, по данным СКР, подвергалась насилию со стороны отца.

Как выяснил Life, дети сейчас находятся в инфекционном отделении Гатчинской ЦРБ. Травм и каких-либо повреждений у них не выявлено. В ближайшее время врачи оценят их психологическое состояние. Эту информацию подтвердила и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Тамара Литвинова.

В отношении них выполняются полностью все медицинские психологические мероприятия, которые необходимы для того, чтобы снять стрессовую ситуацию. Детям ничего не угрожает: ни жизни, ни здоровью, — подчеркнула она.

Ранее в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти нашли внушительный арсенал. Полицейские обнаружили оружие разного рода, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». В доме находились восемь детей. Сотрудники МВД изъяли винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ».

Как писал NEWS.ru, СКР опубликовал видео из коттеджа. На кадрах видны двухъярусные кровати, на которых, по всей видимости, спали дети. На них разбросана одежда. Также в одном из помещений нашли самодельную боксёрскую грушу. Кроме того, показан схрон с найденными боеприпасами.