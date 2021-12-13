Стало известно о планах взорвавшего СВУ в монастыре в Серпухове

Бывший воспитанник гимназии при Введенском женском монастыре в Серпухове изначально планировал совершить взрыв во время утренней молитвы, сообщает ТАСС со ссылкой на закрытые источники. Там добавили, что этого не случилось, поскольку СВУ сработало на входе в гимназию.

Бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе, — говорится в сообщении.

Также утверждается, что с собой у молодого человека также имелось холодное оружие, предположительно, мачете.

На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава МО находится восемь человек. Проводятся необходимые диагностические мероприятия. Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия в тяжёлом. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, — сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

13 декабря 18-летний выпускник гимназии проник на территорию обители, где привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 13 человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также в тяжёлом состоянии в реанимации находится сам нападавший — ему оторвало ногу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По имеющейся информации, молодой человек решил устроить взрыв из-за личной неприязни к преподавателям и учащимся, так как во время обучения он подвергался травле. Кроме самодельного взрывного устройства юноша был вооружён холодным оружием, мачете.

Ранее стало известно, что устроившего взрыв зовут Владислав Струженков. Отец парня увлекается стрельбой из различных видов оружия, а также коллекционированием ружей.