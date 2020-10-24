Стало известно о ночных поисках моряков с пострадавшего танкера

https://static.news.ru/photo/9cc89890-168c-11eb-84fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Ночные поиски трёх моряков с повреждённого взрывом в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов» результатов не принесли.

При этом в Росморречфлоте не стали оценивать шансы найти их живыми, сообщает РИА Новости.

Пока ничего нового. Ночью задействовали вертолёт. Работал два часа, но ничего не нашли. С катера «Александр Сизонцев» нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это всё, что было в акватории, — отметили в Росморречфлоте.

Танкер шёл пустым в Ростов-на-Дону, когда на его борту произошёл взрыв. При этом трёх членов экипажа выбросило за борт. По предварительным данным, взорвались пары нефтепродуктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судно «Меркурий» взяло на буксир терпящий крушение танкер «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Они начали движение в район якорной стоянки. На танкере установлен насос, который позволяет ему оставаться на плаву и не допускает разлива топлива. К танкеру из порта Кавказ следует аварийно-спасательная группа, чтобы обследовать дно судна. Пробоину танкер получил выше ватерлинии.