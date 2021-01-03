Стало известно ещё об одном пострадавшем при прорыве трубы в Волжском

https://static.news.ru/photo/d5697eec-4dc0-11eb-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пострадавших при прорыве тепломагистрали в Волжском (Волгоградская область) увеличилось до четырёх.

Трубу с кипятком диаметром 600 мм на улице Оломоуцкая прорвало 3 января. В мэрии Волжского сообщили о трёх раненых. После случившегося власти создали оперативный штаб. Они рассчитывают, что устранить аварию удастся в течение трёх-четырёх часов. При этом на время аварийных работ близлежащие дома останутся без горячей воды.

Бригада скорой помощи доставила всех [пострадавших] с ожогами разной степени в больницу № 25 — четверо мужчин 27, 30, 65 и 75 лет, — сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По словам собеседника агентства, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили после прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском, во время которого пострадали четверо детей.

Авария произошла на Томилинской улице. Рядом с эпицентром ЧП находится школа искусств. Ученики переходили дорогу, когда трубу внезапно прорвало и из-под земли вырвался столб пара. Причиной инцидента мог стать гидроудар, передавал NEWS.ru.