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Стало известно, кто может быть причастен к ограблению вдовы Градского

МК: к ограблению вдовы Градского мог быть причастен домашний персонал
14:16, 17 января 2022
Стало известно, кто может быть причастен к ограблению вдовы Градского Александр Градский с Мариной Коташенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Вдову музыканта Александра Градского Марину Кошеленко могли ограбить по наводке, есть вероятность причастности к преступлению домашнего обслуживающего персонала, передаёт «Московский комсомолец» со ссылкой на данные правоохранителей. Инцидент произошёл накануне, злоумышленники спровоцировали ДТП с авто женщины, пересели к ней в машину и под угрозой оружия заставили вернуться в дом и указать, где находятся средства.

По данным издания, Кошеленко самостоятельно перевезла наличные из московской квартиры Градского в частный дом, о чём могли узнать помощники четы по хозяйству. Кроме того, сам музыкант часто рассказывал о наличии у него дома крупной суммы.

Ранее сообщалось, что полиция отрабатывает версию инсценировки вдовой ограбления на 100 млн рублей. У правоохранителей появились вопросы к потерпевшей, в частности, зачем хранить такую сумму дома, и почему заявление в полицию было подано спустя семь часов после ограбления. 

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