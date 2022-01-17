Стало известно, кто может быть причастен к ограблению вдовы Градского

Стало известно, кто может быть причастен к ограблению вдовы ГрадскогоМК: к ограблению вдовы Градского мог быть причастен домашний персонал
Вдову музыканта Александра Градского Марину Кошеленко могли ограбить по наводке, есть вероятность причастности к преступлению домашнего обслуживающего персонала, передаёт «Московский комсомолец» со ссылкой на данные правоохранителей. Инцидент произошёл накануне, злоумышленники спровоцировали ДТП с авто женщины, пересели к ней в машину и под угрозой оружия заставили вернуться в дом и указать, где находятся средства.
По данным издания, Кошеленко самостоятельно
Ранее сообщалось, что полиция отрабатывает версию инсценировки вдовой ограбления на 100 млн рублей. У правоохранителей появились вопросы к потерпевшей, в частности, зачем хранить такую сумму дома, и почему заявление в полицию было подано спустя семь часов после ограбления.