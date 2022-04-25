Стало известно, как умер экс-топ-менеджер НОВАТЭКа

Бывший топ-менеджер компании НОВАТЭК Сергей Протосеня был найден повешенным на дереве во дворе своего дома в испанском городе Льорет-де-Мар, сообщила полиция Женералитета Каталонии (Mossos d'Esquadra) в беседе с Lenta.ru. По имеющимся данным, тела супруги и дочери Протосени сотрудники правоохранительных органов нашли внутри дома.

19 апреля в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (провинция Жирона) в Испании обнаружены тела экс-топ-менеджера НОВАТЭКа Сергея Протасени, его жены и дочери. Каталонская полиция рассматривает версию, что глава семьи мог убить жену и дочь, а позже покончить с собой. В полицию обратился сын Протосени, когда члены семьи перестали выходить на связь.

По одной из версий, Протосеня зарезал спящих жену и дочь, а позже покончил с собой. В полиции Каталонии предположили, что экс-топ-менеджер мог совершить двойное убийство на почве ненависти к женщинам. Имущество Протасени оценивалось в €400 млн. Топ-менеджер жил во Франции, в Испанию приехал с семьёй на пасхальные праздники. Точная причина смерти будет установлена после результатов вскрытия.

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