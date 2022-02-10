Стало известно, как расчленённый в Москве мужчина попал в квартиру к убийце

Убитый и расчленённый в Москве мужчина попал в квартиру к убийце, представившись курьером, рассказал очевидец происшествия. Он уточнил, что обвиняемый со своей супругой полгода снимал квартиру в доме и исправно платил, пишет «360».

Он рассказал, что мужчина лет 30-35 пытался попасть в квартиру к убийце и выглядел настороженно. Источник утверждает, что в ту квартиру никогда не ходили курьеры. Спустя полтора часа очевидец решился позвонить жильцу квартиры, но случайно набрал собственнику.

Бог отвёл. Кто знает, что бы было со мной, если бы набрал его номер, — поделился источник.

Через несколько дней после убийства кто-то спустился по пожарной лестнице и убежал. В эту же ночь из подъезда вышла женщина, следом за ней спустился мужчина и заявил, что они с женой поругались. По словам источника, таким образом подозреваемый в убийстве и его сожительница выносили расчленённое тело.

Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве и последующем расчленении мужчины на севере Москвы. Подозреваемый в убийстве, которого идентифицировали как 44-летнего гражданина Узбекистана Умида Ешанкулова, познакомился со своей жертвой в Интернете, на сайте знакомств.