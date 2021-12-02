Стало известно, что случилось в «Листвяжной» сразу после взрыва

После взрыва метана в шахте «Листвяжная» некоторых шахтёров взрывом отбросило в сторону, некоторые потеряли сознание, но были и те, кто почувствовал только хлопок, рассказала дочь погибшего в шахте Геннадия Белошкурского Ксения. Ей удалось восстановить хронологию событий, прочитав переписку выживших горняков в рабочем чате на телефоне отца, передаёт Lenta.ru.

Мой папа [после взрыва] остался во вменяемом состоянии, отчётливо понимал, что происходит. Начал поднимать людей и приводить их в чувство. Сам мог выбраться, однако предпочёл остаться с теми, кто не мог подняться, — рассказала Ксения.

Отец девушки начал выводить людей из шахты, но заметил отсутствие молодого шахтёра Александра Петрова. Позже выяснилось, что тот не может включить аварийный прибор для дыхания — самоспасатель. Тогда Белошкурский снял свой самоспасатель и попытался спасти своего коллегу. Его нашли в группе из пяти человек неподалёку от выхода из шахты, Александру Петрову спастись также не удалось.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей, которые работали на месте ЧП. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что число пострадавших при задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса увеличилось до 99 человек. В больнице находятся 16 человек, один из них в тяжёлом состоянии.