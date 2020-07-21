Стали известны требования захватчика автобуса с людьми на западе Украины

https://static.news.ru/photo/131324d2-cb30-11ea-92c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Мужчина, захвативший автобус с пассажирами в городе Луцке Волынской области Украины, выдвигает требования к властям в Twitter. Записи появляются в аккаунте «Максим Плохой», который зарегистрирован в июле 2020 года.

Автор микроблога сообщает, что вооружён, при нём есть бомбы, а одна спрятана в людном месте города. Все они взорвутся, угрожает он, если представители высших органов власти страны, церкви, крупного бизнеса и правоохранительной системы не выложат в соцсети на свои страницы и на YouTube видеообращение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе».

Такую фразу он объясняет тем, что «государство — первый террорист».

Религиозно-политическая, олигархическая система власти суть террор. Государство всегда было и есть первый террорист, — пишет предполагаемый злоумышленник.

Особое требование у захватчика к президенту Владимиру Зеленскому. Он требует, чтобы тот опубликовал видеообращение с текстом: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем».

Нападавший не скрывает своё лицо. На опубликованном видео он поздравляет всех «С Днём Антисистемы».

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. По данным областного управления Нацполиции, в автобусе 20 человек. Очевидцы слышали выстрелы. Неизвестно, есть ли внутри автобуса пострадавшие. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен. С захватчиком ведутся переговоры, писал NEWS.ru.