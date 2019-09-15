https://static.news.ru/photo/fb486744-d7a7-11e9-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Хлопок в жилом доме в Красноярске мог стать следствием нарушения правил хранения бензина. По одной из версии, он находился на лестничной клетке первого этажа в самодельном ящике.

В то же время допускается, что кто-то из жильцов выбросил бутылку с топливом в мусоропровод. После этого туда же кинули непотушенный окурок.

Точную причину устанавливают силовики, передаёт РЕН ТВ .

Как ранее писал News.ru, около 40 человек эвакуировали из-за хлопка в 10-этажном доме в Красноярске. Информация о пострадавших пока не поступала. Возгорания также не зафиксировали.