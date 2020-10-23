Стали известны подробности убийства матерью младенца в Челябинске

Заявившая о похищении семимесячного сына женщина теперь вместе с сожителем подозревается в убийстве ребёнка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они несколько дней забивали малыша, пока он не умер.
Они пили несколько дней и по-настоящему не помнят, как забили ребёнка. Сожитель помнил, что ребёнок слишком громко плакал, — приводит подробности жуткого происшествия URA.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Когда взрослые очнулись, они понятия не имели, что делать, думали два дня и в итоге решили разыграть историю с похищением младенца неизвестными на улице.
На самом деле мать и сожитель, прихватив бездыханное тельце, пошли на реку Миасс и утопили ребёнка, привязав ему к ногам камни. После этого женщина разыграла историю с похищением, но тело ребёнка выловили из воды уже на следующий день, 23 октября.
Под давлением улик мать призналась в убийстве сына. По её словам, к этому причастен сожитель. Изначально она говорила, что мужчина уронил ребёнка на пол в ванной, когда они купали малыша. А после призналась в содеянном, показав место, где она и её партнёр утопили мальчика.
Оба взрослых употребляют алкоголь и наркотики. Малыша, рождённого 13 марта, мать изначально отдала в дом малютки. Но уже в сентябре органы опеки по каким-то причинам вернули ребёнка в семью. Полиция предполагает, что сдать в детдом малыша мать и её сожитель хотели для получения пособия, чтобы купить в дальнейшем наркотики.
Сожитель полностью подтвердил все слова женщины, забившей до смерти едва прожившего полгода сына.