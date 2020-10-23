Стали известны подробности убийства матерью младенца в Челябинске

https://static.news.ru/photo/49395da4-1583-11eb-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Заявившая о похищении семимесячного сына женщина теперь вместе с сожителем подозревается в убийстве ребёнка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они несколько дней забивали малыша, пока он не умер.

Они пили несколько дней и по-настоящему не помнят, как забили ребёнка. Сожитель помнил, что ребёнок слишком громко плакал, — приводит подробности жуткого происшествия URA.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Когда взрослые очнулись, они понятия не имели, что делать, думали два дня и в итоге решили разыграть историю с похищением младенца неизвестными на улице.

На самом деле мать и сожитель, прихватив бездыханное тельце, пошли на реку Миасс и утопили ребёнка, привязав ему к ногам камни. После этого женщина разыграла историю с похищением, но тело ребёнка выловили из воды уже на следующий день, 23 октября.

Под давлением улик мать призналась в убийстве сына. По её словам, к этому причастен сожитель. Изначально она говорила, что мужчина уронил ребёнка на пол в ванной, когда они купали малыша. А после призналась в содеянном, показав место, где она и её партнёр утопили мальчика.

Оба взрослых употребляют алкоголь и наркотики. Малыша, рождённого 13 марта, мать изначально отдала в дом малютки. Но уже в сентябре органы опеки по каким-то причинам вернули ребёнка в семью. Полиция предполагает, что сдать в детдом малыша мать и её сожитель хотели для получения пособия, чтобы купить в дальнейшем наркотики.

Сожитель полностью подтвердил все слова женщины, забившей до смерти едва прожившего полгода сына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая женщина лишилась своего семимесячного ребёнка прямо на улице. По рассказам 24-летней женщины, она ехала в такси с младенцем в переноске.