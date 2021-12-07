Стали известны подробности стрельбы в московском МФЦ

Задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов в момент совершения преступления находился в неадекватном состоянии, сообщил Telegram-канал «112». Выяснилось, что мужчина является подполковником СВР в запасе. Также уточняется, что ранее он не был судим.

Подозреваемый приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. После просьбы сотрудников учреждения надеть маску он неожиданно открыл стрельбу из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Известно о двух погибших — администраторе учреждения и охраннике центра. Ещё трое ранены, в том числе 10-летний ребёнок.

При себе у Сергея Глазова была сумка с проводами. Сейчас её обследуют сапёры. Задержанный про мотив преступления ничего не говорит, при этом рассказывает следователям про пандемию и мировой заговор.

На месте работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве задержали 18-летнего парня, вооружённого холодным и пневматическим оружием, недалеко от здания школы. Молодой человек ранее оставил сообщение в социальной сети «ВКонтакте» о том, что планирует устроить теракт в школе.