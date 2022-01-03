Стали известны подробности пожара на НПЗ в Тюмени

Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени локализован на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) региона. Отмечается, что пострадавших нет, на месте продолжают работу сотрудники экстренных служб.

В 9:20 по московскому времени пожар был локализован, подразделения продолжают работу. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего привлечено 84 человека и 26 единиц техники, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что утром поступило сообщение о загорании технологической установки. Срочно к месту пожара прибыло первое подразделение пожарной части при самом НПЗ, также на место были направлены силы и средства регионального пожарно-спасательного гарнизона Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ситуация находится на особом контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона провёл совещание с руководством МЧС, полиции и собственниками предприятия по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что в Тюмени загорелся Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Загорелась одна из технологических установок. Утверждалось, что над зданием НПЗ поднялся огромный столб пламени, виден густой чёрный дым.