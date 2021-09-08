Стали известны подробности «похищения» замороженных тел под Москвой

Попытка делёжки замороженных тел криогенной компании «КриоРус» едва не стоила жизни живым. При попытке «выкрасть» контейнеры разлился азот, рассказал бывший исполнительный директор компании Алексей Потапов в интервью Пятому каналу.

По словам экс-директора, разлив азота произошёл потому, что контейнеры (дьюары) перевозили в горизонтальном состоянии, от чего они оказались повреждены.

Большая часть азота была просто вылита на землю. Это на видео есть, где все находятся в этих парах азота по колено. Это очень опасно, потому что человек может потерять сознание и умереть, — пояснил Потапов.

Дело в том, что люди не имеют рецепторов, которые позволяют почувствовать превышение азота, человек просто теряет сознание, что едва не произошло с одним из сотрудников фирмы, помогавшем совладелице фирмы выкрасть контейнеры.

По свидетельствам очевидцев этих событий, там один человек попал в конвульсии. Ему просто стало плохо, и его забрала скорая. Это очень опасная вещь — в присутствии восьми человек разливать этот азот вокруг... Это неправильно и опасно, — подчеркнул бывший глава криогенной фирмы.

Похищение контейнеров с замороженными телами и мозгами стало следствием двухлетнего конфликта между супругами-учредителями компании. Директор Виктория Удалова, организовавшая вывоз тел, якобы пытается присвоить себе компанию и торговую марку, пояснил Потапов. Удалова, добавил специалист, не заботится о научной составляющей проекта и соблюдении всех норм хранения замороженных останков.

Если вы представляете себе медицинскую практику, то в ней есть множество документов, которые её регламентируют. Так же мы планируем сделать в крионике, но, к сожалению, текущий директор «КриоРус» видит её в ритуальной услуге, которую не нужно документировать, не нужно это с учёными обсуждать, — пояснил позицию нынешнего руководства прошлый начальник.

По словам Потапова, такой подход бизнесвумен к проекту обсуждался ещё в 2019 году, к тому же возник вопрос о финансовой непрозрачности при проведении сделок и нежелание директора проводить собрание учредителей. Закончилось всё тем, что учредители компании утратили контроль даже над контейнерами.

Ранее сообщалось, что совладельцы не смогли поделить десятки тел, замороженных для дальнейшего воскрешения, в Сергиевом Посаде. Гендиректора компании «КриоРус» Викторию Удалову обвиняют в краже контейнеров с замороженными телами.