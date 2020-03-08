В Санкт-Петербурге 7 марта обнаружили тело подростка с огнестрельным ранением головы. Стало известно, что мальчика нашли соседи. Об этом
Появились данные, что трагедия произошла в 21.00.
Родственники погибшего рассказали, что мальчик пошёл на день рождения к другу. Праздник отмечали в небольшой компании подростков.
Близкие убитого отметили, что все дети из компании отличались положительным поведением, «не пили, не курили».
Не знаю, откуда у них оружие, —
привелислова родственницы погибшего на Пятом канале.
Расследование трагедии продолжается. Полиция разыскивает участника вечеринки, который мог быть причастным к происшедшему. Отмечается, что орудием убийства могло стать охотничье ружьё.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сын судьи, около квартиры которого нашли тело подростка, может быть причастен к его убийству.
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