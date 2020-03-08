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Правоохранительные органы рассматривают версию причастности к смерти подростка, обнаруженного в подъезде с пулевым ранением, сына судьи райсуда, около квартиры которого было обнаружено тело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Правоохранительные органы рассматривают версию причастности к смерти подростка, обнаруженного в подъезде с пулевым ранением, сына судьи райсуда, около квартиры которого было обнаружено тело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на...