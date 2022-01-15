Стали известны подробности о сожителе няни убитого ребёнка в Кисловодске

Подозреваемый в убийстве полуторагодовалого ребёнка был ранее судим за угрозы убийством. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла днём 15 января. Родители малыша привезли его к няне, с которой оставляли его последние несколько месяцев. Женщины дома не оказалось, а ребёнка забрал её сожитель, который заверил, что няня дома. Отец с матерью передали мужчине малыша на лестничной клетке и уехали на работу.

Вскоре тело ребёнка с девятью ножевыми ранениями обнаружили на лестничной клетке соседи. Малыш умер до приезда скорой. Как выяснилось, сожитель няни был сильно пьян, по предварительным данным, он зарезал ребёнка, а после скрылся. Позже его в невменяемом состоянии нашли у матери.

По словам соседей, няня ребёнка и её сожитель часто ссорились. Однако когда к женщине привозили малыша, она всегда была трезвой и хорошо за ним ухаживала. В ходе следствия выяснилось, что няня жила под другим именем и раньше была судима за кражу. Что касается её 54-летнего сожителя, он страдал эпилепсией.

В ночь на 15 января сожитель женщины куда-то ушёл, когда его привели домой, он был крайне агрессивен и няне пришлось уйти ночевать в соседнюю квартиру. Утром в её квартиру привели ребёнка.

Ранее соседи 54-летнего мужчины, проживавшего в общежитии с няней полуторагодовалого мальчика, дали сожителю неоднозначные характеристики.