Стали известны подробности о сожителе няни убитого ребёнка в Кисловодске
Подозреваемый в убийстве полуторагодовалого ребёнка был ранее судим за угрозы убийством. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Трагедия
Вскоре тело ребёнка с девятью ножевыми ранениями обнаружили на лестничной клетке соседи. Малыш умер до приезда скорой. Как выяснилось, сожитель няни был сильно пьян, по предварительным данным, он зарезал ребёнка, а после скрылся. Позже его в невменяемом состоянии нашли у матери.
По словам соседей, няня ребёнка и её сожитель часто ссорились. Однако когда к женщине привозили малыша, она всегда была трезвой и хорошо за ним ухаживала. В ходе следствия выяснилось, что няня жила под другим именем и раньше была судима за кражу. Что касается её 54-летнего сожителя, он страдал эпилепсией.
В ночь на 15 января сожитель женщины куда-то ушёл, когда его привели домой, он был крайне агрессивен и няне пришлось уйти ночевать в соседнюю квартиру. Утром в её квартиру привели ребёнка.
Ранее соседи 54-летнего мужчины, проживавшего в общежитии с няней полуторагодовалого мальчика, дали сожителю неоднозначные характеристики.