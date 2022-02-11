Стали известны подробности о ранении учащегося школы в подмосковных Мытищах

Конфликт в школе в городе Мытищи Московской области, в результате которого один из учеников получил ножевое ранение, произошёл 10 февраля между шестиклассниками, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, пострадавший начал нецензурно выражаться, после чего второй школьник ударил его ножом. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Один из школьников в ходе ссоры начал нецензурно браниться, тогда второй достал, предположительно, перочинный нож и ударил оппонента в левое плечо. Мальчик был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает, у него задето лёгкое, а сам он подключён к аппарату ИВЛ, — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, ведомство начало проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению закона о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья школьников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что суд отправил на принудительное лечение школьника, ударившего ножом учительницу физики в Пермском крае. Психолого-психиатрическая экспертиза показала наличие у него психического расстройства. Инцидент произошёл 21 мая 2021 года в городе Березники. Десятиклассник нанёс учительнице ранения, в результате которых она провела в больнице около двух недель. Мотивом стала злоба на педагога, которая, по мнению школьника, занижала ему оценки.