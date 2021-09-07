Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девочек под Кемерово

Вероятный убийца 10-летних Насти Феслер и Ульяны Дегтярь в городе Киселёвске Кемеровской области был судим за педофилию и нарушал условия надзора после освобождения. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Виктор Пестерников отбывал десятилетний срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. После выхода из колонии в 2019 году он дважды нарушал условия надзора. Полиция реагировала только предупреждениями.

Мужчину обязали в течение восьми лет являться в ОВД два раза в месяц, он не имел права находиться вне дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Прокопьевского городского округа и посещать места общепита, где продают алкоголь.

Ранее сообщалось, что в городе Киселёвске Кемеровской области обнаружили тела пропавших 6 сентября Насти Феслер и Ульяны Дегтярь. Задержанный Виктор Пестерников признался в изнасиловании и убийстве детей и показал местонахождение тел, хотя сначала отрицал вину.

Соболезнования родным и близким убитых выразил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.