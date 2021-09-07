Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девочек под Кемерово
Вероятный убийца 10-летних Насти Феслер и Ульяны Дегтярь в городе Киселёвске Кемеровской области был судим за педофилию и нарушал условия надзора после освобождения. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Виктор Пестерников отбывал десятилетний срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. После выхода из колонии в 2019 году он дважды нарушал условия надзора. Полиция
Мужчину
Ранее сообщалось, что в городе Киселёвске Кемеровской области обнаружили тела пропавших 6 сентября Насти Феслер и Ульяны Дегтярь. Задержанный Виктор Пестерников
Соболезнования родным и близким убитых выразил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.