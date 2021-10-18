Стали известны подробности о подозреваемой в убийстве девочки

Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, сейчас находится в одной из больниц Беломорска в Карелии. Она отказывается общаться со следователями и находится в невменяемом состоянии, сообщает РЕН ТВ.
По данным МВД, именно в медучреждении 40-летняя подозреваемая и была о
Известно, что подозреваемая уже
Моя дочь увидела фотографии в интернете и сказала мне, что эта женщина подходила к ней. То есть она у нас тут ходила по всем районам штурмовала, — приводит издание слова Виктории Масанской, матери одной из девочек.
Опознавать тело убитой девочки приехал её дядя. Его отправили бабушка и мать погибшего ребёнка.
Девочка пропала в субботу, 16 октября. Её тело был найдено в квартире дома в Долгом переулке.
Ранее сообщалось, что следователи установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологодской области. Женщина встретила девочку на улице, вошла к ней в доверие и пригласила в свою квартиру, где её убила. Затем женщина уехала в другой регион.