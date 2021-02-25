Стали известны подробности нападения на музыканта из «Машины времени»

https://static.news.ru/photo/d49174a2-77f0-11eb-a3da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Александр Дитковский рассказал подробности нападения на него неизвестных. Трубача избили пять человек на парковке, они подошли к нему просить денег.

В результате музыкант из «Машины времени» получил серьёзные травмы головы и сейчас его готовят к операции. Ближайшие несколько дней Дитковский проведёт на больничной койке, сообщает Пятый канал.

У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник или во вторник всё будет, — рассказал трубач, имея в виду 1 и 2 марта.

По словам Дитковского, он пытался дать отпор хулиганам, но силы были неравные.

Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился, пояснил музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Александр Дитковский, работающий с группами «Квартал» и «Машина времени», серьёзно избит в центре столицы. Он госпитализирован с травмами в одну из клиник.