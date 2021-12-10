Стали известны подробности крушения вертолёта на Алтае

Разбившийся на Алтае вертолёт Robinson R-66 был новым. Компания «Кустард» приобрела его в 2020 году, и за это время он налетал чуть более 300 часов. Проблем с воздушным судном не возникало, сообщает Telegram-канал Mash.

Полёт, в ходе которого вертолёт потерпел аварию, был тренировочным. На борту находился только 46-летний пилот Андрей Дьяченко, погибший в результате крушения. У него остались жена и двое детей.

Инцидент с Robinson R-66 для компании «Кустард» — не первый. В начале 2015 года такой же принадлежащий ей вертолёт совершил жёсткую посадку в Кош-Агачском районе Алтая. Тогда на борту были четыре человека, все они остались живы.

Вертолёт Robinson R-66 пропал с радаров 10 декабря во время полёта из Новокузнецка в район Каракольских озёр. Перед этим у него сработал аварийный маяк. На поиски воздушного судна из Горно-Алтайска был направлен спасательный вертолёт Ми-8. Некоторое время спустя спасатели обнаружили разбившийся Robinson R-66.