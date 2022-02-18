Стали известны подробности избиения солдат-срочников под Хабаровском



В военной части Хабаровского края старший прапорщик и сержант избили не менее шести солдат-срочников. Об этом рассказала мать одного из пострадавших Наталья Кичигина, передаёт «Газета.Ru». Кроме того, звучали угрозы изнасилованием. По словам Кичигиной, в госпитале сейчас находится только её сын, остальных срочников оставили в части.

Поскольку мы местные, из Хабаровска, у нас больше возможностей привлечь к себе внимание. Поэтому мой ребёнок единственный доставлен в госпиталь, а остальные не обследованы. Какая тяжесть травм у ребят неизвестно, потому что руководство пытается замолчать, — отметила женщина.



По её словам, в госпиталь никого больше не отправили, чтобы о происшествии не стало известно прокуратуре и комендатуре. Оставшихся в части ребят пытаются запугать, утверждает Кичигина. Из роты в 40-50 человек, пострадала где-то половина.

Она также рассказала, что в настоящий момент руководство части не предприняло никаких действий, а старший прапорщик и сержант, которых обвиняют в избиении, продолжают работать и имеют возможность общаться с пострадавшими.

Инцидент произошёл в ночь на 16 февраля в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края. По словам пострадавших, после отбоя пьяный старший прапорщик начал сверять номера на тапочках и тумбочках солдат. Рядом находился ещё один человек в звании сержанта. Тех, у кого номера не совпали выстроили и избили палкой.

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