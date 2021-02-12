Стали известны подробности исчезновения олимпийского чемпиона Блинова

https://static.news.ru/photo/59552bbe-6d80-11eb-ad5e-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дочь олимпийского чемпиона по конному троеборью Александра Блинова Анастасия рассказала подробности исчезновения отца. По словам женщины, отец в последний раз выходил на связь 9 февраля.

Чемпион Олимпиады-80 работает тренером в конно-спортивном клубе. Он должен был забрать в Можайске банковскую карту, но опоздал на автобус и хотел поехать в город на следующий день, сообщает РЕН ТВ. Но до банка он так и не добрался, а в конный клуб не вернулся.

Я думала, что он просто занят на конюшне... И его коллега мне где-то в 16:30 вечера 10 февраля написала, что он так и не вернулся на работу и больше суток его там нет, — рассказывает дочь спортсмена.

Поиски Александра Блинова ведут полицейские и волонтёры «Лиза Алерт». На данный момент известно, что чемпиона видели на автобусной остановке в 20 метрах от конного клуба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг чемпиона Александр Евдокимов заявил, что общался с приятелем перед его исчезновением.