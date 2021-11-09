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Стали известны подробности гибели сотрудника СОБРа в Петербурге

12:55, 09 ноября 2021
Стали известны подробности гибели сотрудника СОБРа в Петербурге Фото: sobr_official_rf/instagram.com
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Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), подполковник полиции Евгений Захаров погиб при задержании банды, которая занималась автоподставами, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержания её участников велись по нескольким адресам.

Во время операции на Пулковском шоссе в Пушкинском районе одни сотрудники отправились в квартиру преступника, другие остались на улице. Один из главных подозреваемых был в это время в машине во дворе дома.

Когда он увидел росгвардейцев, стал прорываться и сбил сотрудника СОБРа, а затем скрылся, — рассказал источник.

От полученных ранений Захаров скончался на месте, преступника задержали менее чем через час.

В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Он начал служить в правоохранительных органах в 2003 году, а в спецотряде — в 2016-м. Захаров был ветераном боевых действий, награждён государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

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