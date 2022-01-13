Стали известны подробности ЧП с рухнувшим лифтом в отеле Москвы

Причиной падения лифта в «Президент-Отеле» на большой Якиманке в Москве стало нарушение правил ремонтных работ. Такую версию в качестве основной рассматривают следственные органы, сообщает в Telegram-канале прокуратура Москвы, которая проводит проверку по факту происшествия.

По факту гибели людей заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Погибшим мужчинам было 30 и 32 года, они работали в компании по обслуживанию лифтов. Мужчины занимались заменой лифта, который был служебным. Один из погибших на момент падения кабины был в лифте, другой оказался между стеной и кабиной, уточняет Telegram-канал LIFE SHOT.

Сама гостиница находится в ведении управделами президента.

В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. Лифт сорвался с седьмого этажа. Спасательные службы смогли достать тело одного рабочего из шахты лифта, другой пока находится под завалами.