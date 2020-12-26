Стали известны обстоятельства смерти мужчины при задержании в метро Москвы

https://static.news.ru/photo/c2028048-486a-11eb-b44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончавшийся при задержании в вестибюле станции московского метро «Щукинская» мужчина был бывшим силовиком. Он скончался, когда шесть сотрудников правоохранительных органов хотели затащить его в комнату полиции.

Инцидент произошёл 26 декабря, примерно в 18:00. 57-летний мужчина пытался пополнить карту «Тройка», но в работе платёжного терминала возникли неполадки. Тогда москвич занервничал и начал бить по устройству, чем привлёк внимание полицейских. Силовики попросили его предъявить документы, но он в грубой форме отказался.

Мужчина весил более 150 килограммов. На помощь подоспели другие сотрудники, и вшестером они старались затащить дебошира в кутузку, — сообщает MK.RU.

В ходе потасовки мужчина потерял сознание и упал. Силовики начали оказывать ему доврачебную помощь и вызвали скорую. Приехавшие медики зафиксировали смерть.

Журналисты выяснили, что умерший жил со своей 55-летней супругой. У него не было проблем с алкоголем. Мужчина занимался спортом и вёл активный образ жизни. Знакомые утверждают, что бывший полицейский отличался взрывным характером и легко мог нагрубить. Весной он перенёс коронавирус.

Как писал NEWS.ru, на станции метро «Текстильщики» утром 2 декабря во время схода с эскалатора между двумя мужчинами произошёл конфликт, который закончился поножовщиной. Нападавший скрылся, а пострадавшему была оказана медицинская помощь. Позже силовики задержали злоумышленника. Им оказался 63-летний москвич, который не смог объяснить причины своего поступка. Возбуждено уголовное дело.