https://static.news.ru/photo/cb7f911c-1cb3-11ea-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Среди основных версий крушения вертолёта Ми-28Н на Кубани следователи рассматривают три: плохие погодные условия, ошибка пилота или техническая неисправность. Официально причины ЧП пока не сообщаются.

Известно, что катастрофа произошла во время выполнения экипажем планового учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли.

12 декабря, источник в АПК Краснодарского края рассказал журналистам, что специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолёта. Полная картина произошедшего может быть установлена и в дальнейшем проанализирована только после считывания информации с «чёрных ящиков», писал NEWS.ru.