Среди основных версий крушения вертолёта Ми-28Н на Кубани следователи рассматривают три: плохие погодные условия, ошибка пилота или техническая неисправность. Официально причины ЧП пока не сообщаются.
Известно, что катастрофа произошла во время выполнения экипажем планового учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли.
12 декабря, источник в АПК Краснодарского края рассказал журналистам, что специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолёта. Полная картина произошедшего может быть установлена и в дальнейшем проанализирована только после считывания информации с «чёрных ящиков», писал NEWS.ru.
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