Стали известны обстоятельства крушения АН-2 в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/61359e54-c4c5-11ea-a0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приволжская транспортная прокуратура поделилась предварительными результатами проверки обстоятельств крушения самолёта в Нижегородской области. Воздушное судно использовалось для обработки полей.

Уточняется, что принадлежащий ООО «Зевс-Авиа» самолёт упал после столкновения с линией электропередач. По факту происшествия проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства, передаёт «Интерфакс».

На борту находились два человека, погиб мужчина 1971 года рождения.

Авиакатастрофа произошла около 04:10 мск в районе села Кистенёвка Нижегородской области, самолёт рухнул и загорелся. Пострадавший мужчина 1965 года рождения госпитализирован в ЦРБ.

Как писал NEWS.ru ранее, 6 июля приволжская транспортная прокуратура после проверки не подтвердила информацию о падении легкомоторного самолёта недалеко от города Дзержинска в Нижегородской области.