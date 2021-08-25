Стали известны новые подробности о задержанном за убийство девочки в Тюмени

Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы до переезда в Тюмень жил в Нягани (ХМАО). Там он работал помощником участкового, а срочную службу проходил в спецназе ГРУ, сообщает URA.RU.

В Нягани помощником участкового он работал в период с 2009 по 2011 год. Уволился по собственному желанию, как раз когда в полиции шла реформа. После этого он переехал на постоянное место жительства в Тюмень и больше его жизнь с правоохранительными органами никак не была связана, — рассказал агентству неназванный собеседник.

Другой собеседник издания отметил, что Виталий Б. во время службы в полиции ничем не запомнился. Мало того, на должность помощника участкового он пришёл в возрасте 28 лет, что уже довольно поздно для старта нормальной карьеры в полиции.

Неудивительно, что его служба быстро закончилась. Хотя в армии он служил в спецназе ГРУ в войсковой части в Асбесте, — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что признавшийся в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени мужчина принимал участие в её поисках. Об этом рассказал один из волонтёров, также искавший ребёнка.