Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бригада врачей прибыла к месту ДТП, в котором погиб режиссёр Игорь Хомский, спустя 12 минут после трагедии. Однако к тому моменту оказывать помощь мужчине уже не имело смысла.

Врачи были вынуждены констатировать смерть водителя.

Авария произошла 25 августа в 6:50 в Юрьевском переулке Москвы, сообщает РЕН ТВ. Режиссёр скончался до приезда медиков из-за травм, не совместимых с жизнью.

Удар был такой силы, что извлекать тело погибшего пришлось спасателям с помощью спецоборудования. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Как писал News.ru, Хомский значительно превысил скорость и не справился с управлением. Машина каршеринга, на которой он передвигался, зацепила бордюр, после чего её занесло на дороге. Через несколько секунд автомобиль врезался в стоявший на обочине дороги большегрузный автомобиль.

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