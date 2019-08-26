Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции нашли труп пожилой женщины в одной из квартир на юге Москвы. На её теле они обнаружили семь колото-резаных ран.

Инцидент произошёл на Домодедовской улице. Полицейских вызвал проживающий по соседству мужчина – его насторожило то, что дверь в квартиру открыта, но внутри никого нет. Сотрудники МВД дождались приезда хозяина жилья,...