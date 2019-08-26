Бригада врачей прибыла к месту ДТП, в котором погиб режиссёр Игорь Хомский, спустя 12 минут после трагедии. Однако к тому моменту оказывать помощь мужчине уже не имело смысла.
Врачи были вынуждены констатировать смерть водителя.
Авария произошла 25 августа в 6:50 в Юрьевском переулке Москвы, сообщает
Удар был такой силы, что извлекать тело погибшего пришлось спасателям с помощью спецоборудования. Автомобиль восстановлению не подлежит.
Как писал News.ru, Хомский значительно превысил скорость и не справился с управлением. Машина каршеринга, на которой он передвигался, зацепила бордюр, после чего её занесло на дороге. Через несколько секунд автомобиль врезался в стоявший на обочине дороги большегрузный автомобиль.