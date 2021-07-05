Стали известны новые подробности ЧП на платформе на Каспии

Новые подробности о происшествии в районе одной из нефтяных платформ на Каспии появились в Сети. Речь идёт о газовой платформе «Умид», где якобы произошёл взрыв.

Кадры пожара прокомментировали госструктуры страны. Госнефтекомпания Азербайджана сообщает о том, что на платформах, которые находятся непосредственно под контролем SOCAR, аварий не было, работа ведётся в штатном режиме.

Кадры, которые начали распространяться в СМИ, подтверждают, что на упомянутой платформе никаких происшествий не происходило. Между тем Государственная морская администрация проинструктировала суда, находящиеся в море, держаться подальше от пожара. В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве (ASCO) в ответ заявили, что ни на одном судне, принадлежащем флоту ASCO, никаких ЧП не было зафиксировано.

Возгорание на море всё ещё продолжается. Эксперты предполагают, что взрыв мог произойти не на платформе, а на танкере.

Как сообщалось ранее, добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия. По информации экстренных служб, произошёл взрыв, за которым последовал пожар.