Стали известны мотивы нападения на монастырь в Серпухове

Мотивом нападения на женский монастырь в Серпухове, по предварительным данным, стала личная неприязнь бывшего ученика церковно-приходской школы при религиозном учреждении к педагогам, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Предварительно, в результате инцидента пострадали восемь человек, среди них семь детей, нападавший погиб.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений, — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что юноша подвергался буллингу в период учёбы.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва пострадали восемь человек, среди них семь детей. Один подросток госпитализирован с ранениями ног и ожогами. Нападавший погиб. По данным ГУ МВД, пострадали двое: молодой человек, устроивший взрыв, и 15-летний подросток. Все люди из здания были эвакуированы.

Ранее стало известно, что самодельное взрывное устройство в монастырь принёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Для координации действий правоохранителей на место выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.