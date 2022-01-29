Стало известно, кто спас девушку во время пожара в жилом доме в Чертаново

Стали известны имена мужчин, спасших девушку во время пожара в жилом доме в Чертаново. Это студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров, а также владелец одной из квартир Константин Кремлин, сообщает Telegram-канал «112». Возгорание произошло вечером 29 января на девятом этаже дома, после чего девушка была вынуждена покинуть жильё через окно. Ей помогли выбраться молодые люди, которые спустились на этаж ниже, а затем через окно, которое открыл Кремлин, спустили её в безопасное место.

Закиров получил 10% ожогов тела и термоингаляционное поражение лёгких. Он находится в реанимации. Причиной возгорания стало замыкание проводки.

В результате происшествия из дома были эвакуированы 12 жителей, троим потребовалась помощь медиков.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что огонь уничтожил практически всё, что находилось в квартире. Остались только покрытые гарью стены и часть мебели.

Ранее стало известно, что тела двух мальчиков трёх и пяти лет были обнаружены с признаками отравления продуктами горения на месте пожара в квартире жилого дома в Норильске. Спасатели эвакуировали 15-летнего подростка, который был доставлен в больницу.

По данным следствия, в квартире проживала семья с тремя детьми. В момент возгорания родители были на работе.