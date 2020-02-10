https://static.news.ru/photo/4cc2d58c-4bfc-11ea-a37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Туристическая полиция Таиланда обнародовала данные о пострадавших при столкновении двух скоростных катеров у побережья острова Пхукет. Перечень, судя по всему, неполный: имён в нём меньше, чем количество пострадавших. Помимо этого, в написании фамилий (в оригинальном списке они транскрибированы на латиницу) могут быть ошибки.

По данным таиландской стороны, туристы были доставлены в разные медицинские учреждения, многие уже выписаны.

Владислав Те, 39 лет

Надежда Те, 32 года

Максим Те, 13 лет

Артём Те, 7 лет

Александр Ерхов, 52 года

Татьяна Ерхова, 52 года

Данил Ерхов, 11 лет

Жанна Бологина, 41 год

Мария Бологина, 17 лет

Ирина Маркисонова, 41 год

Леонид Маркисонов, 12 лет

Андрей Бодров, 28 лет

Дмитрий Баранников 26 лет

Антон Петрушин, 27 лет

Арина Пупыгина, 23 года

Азамат Исиналинов, 29 лет

Наталья Ли, 38 лет

Ольга Баранова, 37 лет

По информации Ростуризма, все отдыхающие были застрахованы. Ситуацию держит на контроле туроператор Pegas Touristic.

Как писал NEWS.ru, столкновение катеров произошло утром 10 февраля. На одном из судов находились 39 россиян. Пострадали 22 человека, двое детей погибли. По данным посольства России в Таиланде выяснило, это брат и сестра из Челябинской области