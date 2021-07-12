Стали известны имена погибших при нападении в Перми

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Стали известны имена погибших во время нападения на Пермский госуниверситет. Список опубликован в Telegram-канале «112». На данный момент в нём шесть человек.

Погибли Ярослав А., Александра М., Анна А., Маргарита Э. и две неизвестных девушки. Также перечислены имена 18 пострадавших.

Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали восемь человек. Пострадавших — 28.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Он учился в этом же вузе на юридическом факультете. Его специальность — судебный эксперт.

Студентка, оказавшаяся на месте стрельбы, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики о помощи.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя нападение, заявил, что в первую очередь нужно ужесточить оружейное законодательство. Повысить возрастную планку до 21 года.

Власти региона объявили 21 сентября днём траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.