Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Ростове-на-Дону

В городе Ростове-на-Дону в жилом доме прогремели два взрыва. По сообщению издания «КП — Ростов-на-Дону» в результате взрыва погиб мужчина и пострадал сотрудник полиции. Как стало известно, тело мужчины нашли в лифте дома с повреждениями рук, одна кисть была оторвана. Погибший делал ремонт в одной из квартир.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы взрывчатки в лифте, а затем в квартире, где произошёл второй взрыв, при котором пострадал полицейский.

В лифте специалисты обнаружили следы взрывчатых веществ, а после этого решили проверить и помещение, где до этого работал умерший. На первый взгляд ничего опасного не заметили, но когда начали осматривать вещи, произошёл хлопок — сообщается, что в руках одного из правоохранителей взорвалась коробка. Пострадавший получил травмы, и его увезли в больницу, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МВД, также прибыли представители УФСБ. Сообщалось, что инцидент произошел сегодня утром, 7 января, по адресу улица Береговая, 19/2.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека.