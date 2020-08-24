Стали известны детали гибели пяти человек в выгребной яме под Воронежем

https://static.news.ru/photo/70b72ae8-bb3b-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трагедия в поселке совхоза «Воронежский», где в выгребной яме погибли пять человек, случилась после того, как хозяин дома решил прочистить засор в трубе канализации.

Об этом рассказала шестилетняя дочь родителей, которые погибли в Воронежской области, сообщает MK.RU. По словам девочки, на участке две сливные ямы. В основную уходит канализация, от неё идёт переливная труба в соседний старый колодец. Когда она засорилась, её отец открыл старый колодец, чтобы прочистить засор. Он вставил шланг водяного насоса в колодец и сверху прикрыл его люком, но не закрепил.

Трёхлетняя сестра девочки вечером 23 августа наступила на этот люк и провалилась в шестиметровую яму, которая была заполнена на более чем четыре метра. Мать, услышав крик средней дочери, прыгнула за младшим ребёнком. Старшая, восьмилетняя девочка, заглянула в колодец, газ метан ударил ей в лицо, и она упала за матерью. Приехавший домой отец бросился на помощь. С соседнего участка прибежали и спустились в выгребную яму мужчина с сыном.

Мужчину спасли, он попал в реанимацию с диагнозом «отравление метаном». Всего погибли трое взрослых и двое детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Новоусманского района окажут помощь родственникам пяти человек, которые погибли в выгребной яме под Воронежем. Без родителей остались девочки возрастом 10 месяцев и шесть лет. Сейчас они у родной сестры погибшей женщины, сообщил представитель райадминистрации. Пока говорить о том, с кем останутся дети, рано, но «родственников достаточно», уточнили в райадминистрации.